CALCIOMERCATO JUVENTUS D'AVERSA PARMA KULUSEVSKI / "A Sarri consegnerò un giocatore pronto, che può fare il titolare e che è in grado di abbinare quantità e qualità". Parola di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, rivolte non solo all'allenatore della Juventus ma a tutto l'ambiente bianconero. Oggetto della discussione è Dejan Kulusevski. D'Aversa ha parlato a 'Tuttosport' sia del giovane svedese, prossimo giocatore bianconero, ma anche del suo Parma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

"Dejan è arrivato in estate in prestito dall'Atalanta, ma dopo i primi allenamenti abbiamo capito che ce lo saremmo goduti poco. Abbina quantità e qualità ed è un ragazzo molto maturo per la sua età. Nel 4-3-1-2 può giocare sulla trequarti, lavora tanto in fase di non possesso ed è bravo tra le linee.

Parma, D'Aversa: "Bruno Alves maniacale come Ronaldo"

Per il mix di tecnica, generosità, fisico e tiro mi ricorda Pavel" ha sottolineato l'allenatore abruzzese. Sul diverso modo di giocare: "Ormai noi abbiamo l'etichetta di giocare di contropiede. Se il Parma dopo una buona fase difensiva fa gol si parla di contropiede, se lo fanno altri si parla di azioni manovrate... Kulusevski comunque è devastante negli spazi, l'unica incognita è il peso della maglia bianconera".

D'Aversa ha poi parlato anche di Bruno Alves e Gervinho, due tra i componenti chiave della formazione emiliana. "Bruno Alves è come Cristiano Ronaldo, maniacale. Parliamo di un professionista esemplare, un atleta di 39 anni integro fisicamente che ha una cura eccezionale del proprio corpo. Gervinho? Deve una cena a tutti, ma ancora non c'è stata l'occasione. Non è solo velocità, abbina assist e gol". Infine su possibili nuovi Kulusevski: "Dovremmo prendere ispirazione dall'Atalanta. Ci vorrà tempo, ma il club sta facendo un ottimo lavoro con il vivaio. Mercato? Mi piace un giocatore della Francia under-21 ma non posso dire altro...".