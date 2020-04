CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI LAZIO / In quella che si preannuncia un'estate di rivoluzione, in casa Milan tiene banco il futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è sotto contratto sino al 2022, ma tutte le manovre di mercato per la difesa sembrano ruotare attorno a lui. L'estate rossonera, come detto, si preannuncia bollente, con il club che sembra intenzionato a non voler rinnovare l'accordo ad Ibrahimovic e a cedere Donnarumma prima della scadenza del contratto. E in questa situazione il Milan, che perderà con molta probabilità anche altri giocatori tra cui Bonaventura, sembra non potersi permettere un ulteriore addio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Se per gli altri assistiti di Raiola l'addio sembra certo, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', il rinnovo di contratto del difensore romano appare più vicino.

Il Milan ha deciso che punterà su Matteoed è intenzionato a confermare Romagnoli al centro della difesa. L'ostacolo maggiore sembra al momento rappresentato, più che dall'ingaggio, dall'interesse della Lazio , club di cui Romagnoli si è sempre dichiarato tifoso. Ecco dunque che per prepararsi ad un eventuale partenza, il club rossonero sta sondando il terreno in vista di un possibile sostituto. E i nomi in questione sono tra i più interessanti giovani del panorama europeo come riferisce 'Tuttosport'. Da, norvegese delal franco-camerunense, classse 1999 dell'con cui il Milan ha ottimi rapporti. Recentemente si è poi parlato di Boubacar, stellina dell'. Non è però da escludere che anche con la conferma di Romagnoli il Milan possa decidere di investire su uno di questi giocatori. Al momento infatti, è solo Gabbia ad avere la certezza della conferma in rosa il prossimo anno. Certezza che non hanno invece, che potrebbero non essere riconfermati nel progetto rossonero.