Calciomercato, caos scadenze dei contratti: rischio cortocircuito

CALCIOMERCATO CORONAVIRUS SCADENZE CONTRATTI / Ora più che mai è il momento di fare squadra e trovare una soluzione condivisa che permetta al calcio di tornare alla normalità quando l'emergenza Coronavirus lo permetterà. La situazione però è delicata e molto intricata, col rischio default che è sempre dietro l'angolo. In attesa di trovare la quadra sugli stipendi dei calciatori ed i calendari per la ripartenza, infatti, si pone un problema non da poco relativamente ai contratti dei calciatori, soprattutto quelli inscadenza il prossimo 30 giugno (inclusi i prestiti). Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Quella data è infatti cerchiata in rosso in tutta Europa, rappresentando la fine della stagione sportiva ed economica.

Che cosa succederà con i calciatori che hanno deciso di lasciare i propri club dopo la scadenza del contratto e, magari, hanno già un accordo impostato (legittimamente) con una nuova società valido dal 1° luglio? Di grandi nomi potenzialmente in questa situazione ce ne sono tantissimi: 56 in Serie A, molti di più a livello internazionale con stelle del calibro die non solo. L'intervento della FIFA potrebbe estendere automaticamente gli accordi, ma come sottolinea il quotidiano 'La Stampa' basterebbe un singolo calciatore contrario che reclamerà in tribunale i propri diritti di veder concluso il contratto con il club e si rischerà il cortocircuito totale. Ne parla anche l'avvocato Pierfilippo, esperto di diritto sportivo: "La FIFA può intervenire, ma se un giocatore col contratto in scadenza al 30 giugno, si sveglia il 1° luglio e fa causa davanti al giudice, sarà dura per il magistrato ordinario non dargli ragione e svincolarlo. Questo provocherebbe una valanga".