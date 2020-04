DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Non si può e non si deve abbassare la guardia nonostante i primi timidi segnali positivi in questa emergenza Coronavirus stiano cominciando a farsi vedere in Italia. L'ultimo bollettino conferma il trend di leggero rallentamento nel numero di nuovi casi positivi al COVID-19, mentre negli USA nelle scorse 24 ore si è registrato il record mondiale di decessi in una sola giornata: 1480. Nel mondo del calcio, intanto, non è stato ancora raggiunto l'accordo per il taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A, così come ogni decisione sulla ripresa dei tornei è stata rimandata a data da destinarsi. Con una sola avvertenza molto chiara da parte dell'UEFA: chiudere anticipatamente i campionati come accaduto in Belgio porterebbe all'esclusione dalle coppe. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

14.10 - Intervista esclusiva a Claudius Schafer, CEO della Swiss Football League, il massimo campionato svizzero: "Vogliamo finire la stagione. Campionato belga? Comprendo il fastidio di Ceferin".

13.30 - Il noto virologo Roberto Burioni: "Purtroppo mi trovo in grande difficoltà a fare una previsione.

Penso che in questo momento sia indispensabile attendere ancora qualche settimana prima di progettare una possibile ripresa del calcio e di tutti gli altri sport. In questo momento è davvero impensabile poter giocare una partita: non solo per il pubblico, ma anche pensando a rimettere assieme già soltanto i giocatori e i tecnici".

12.50 - La Serie A potrebbe ripartire il 20 maggio. Ecco il possibile calendario.

11.15 - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da 'RaiNews 24': " Il distanziamento sociale è l'unica arma per ridurre il contagio e dobbiamo insistere su questa strada, l'unica al momento che da' certezze".

10.30 - Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni del romanista Javier Pastore sul tema taglio degli stipendi dei calciatori: "Molti club aspettavano una scusa per farlo".

9.45 - La Sindaca di Roma Virginia Raggi chiede alla Regione Lazio di effettuare tamponi "ai tanti senza fissa dimora che trovano rifugio nell'area della stazione Tiburtina per evitare il rischio di focolai di infezione da coronavirus. Bisogna tutelare i cittadini".

8.50 - 1480 decessi in 24 ore. Negli Stati Uniti si registra il record mondiale di morti da Coronavirus in un giorno.

8.25 - La celebre cantante Pink annuncia che lei e il figlio sono risultati positivi al Coronavirus e dona un milione di dollari per la lotta al Coronavirus.

8.00 - La Cina si ferma. Tre minuti di silenzio in tutto il Paese per commemorare le vittime.