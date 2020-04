CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO PELLEGRINI / Il futuro di Luca Pellegrini alla Juventus potrebbe essere più vicino di quanto si potesse immaginare. Protagonista di una buona stagione al Cagliari, il laterale mancino si è dovuto fermare, come tutto il calcio ovviamente, proprio nel momento delle riflessioni più importanti da parte del club bianconero proprietario del suo cartellino.

Una possibile partenza in difesa però potrebbe dare l'assist al giovane ex Roma per giocarsi la sua chance importante nel club campione d'Italia in carica. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti la posizione di Mattia DeSciglio rimane pericolosamente in bilico. Con Sarri non c'è lo stesso feeling che c'era con Allegri e quindi in estate potrebbero riaprirsi i discorsi con il Psg o altri club interessati. In caso di partenza del laterale italiano, dunque, la soluzione per la Juventus come vice Alex Sandro sulla sinistra potrebbe essere in casa, ovvero con il giovane Pellegrini che di rientro dal prestito al Cagliari potrebbe restare alla base per crescere alle spalle di grandi campioni.

