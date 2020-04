CALCIOMERCATO INTER ULTIME NEWS / Anche l'Inter del prossimo futuro ruoterà attorno a Marcelo Brozovic. Reinventato davanti la difesa, il centrocampista croato che era ad un passo dall'addio ora è uno dei pochissimi insostituibili della formazione nerazzurra e, passato anche il test-Conte, si prepara a guidare la squadra anche negli anni a venire. Perché non appena l'emergenza Coronavirus lo permetterà, società e entourage dell'ex Dinamo Zagabria torneranno a parlare faccia a faccia di un rinnovo che l'Inter ha tutta l'intenzione di portare a termine.

Sul piatto un nuovo accordo fino alcon ingaggio ritoccato verso l'alto e, soprattutto, l'obiettivo di rimuovere lache rimane un rischio. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, Meret-Napoli | Conferme sull'addio

Sistemato il 'cuore' dell'Inter, gli uomini mercato nerazzurri entreranno nel vivo anche per il potenziamento di una rosa che ha bisogno di un ulteriore upgrade e sono state individuate quattro macro-aree in cui intervenire, con un possibile piano da 130 milioni di euro circa secondo 'La Gazzetta dello Sport' per garantire al tecnico Conte una macchina in grado di competere con tutti fino all'ultimo. Le priorità saranno gli esterni, con Marcos Alonso che a sinistra potrebbe essere scavalcato dal più giovane Emerson Palmieri tra le preferenze interiste, mentre a destra molto dipenderà da Moses: va riscattato per circa 12 milioni di euro se convincerà nelle prossime settimane, ma nel frattempo la dirigenza non ha abbandonato il sogno Chiesa che rappresenterebbe il colpo perfetto per età, caratteristiche tecniche e nazionalità. Gli ostacoli sono la Juventus e una valutazione da 50 milioni di euro, ma l'Inter c'è. Ai due esterni saranno aggiunti poi un centrocampista ed un difensore. Per il primo ruolo cerchiato in rosso rimane il nome di un altro talento viola, quel Gaetano Castrovilli che tanto piace all'allenatore nerazzurro. Occhio però a Corentin Tolisso che è sempre più lontano dal Bayern e vanta un'esperienza internazionale non da poco. In difesa, invece, piace il veterano Vertonghen a zero, ma stuzzica l'idea di prendere e lanciare un altro giovane come Kumbulla: col Verona sono già in ballo diversi discorsi. Discorso diverso infine per l'attacco, dove tutto dipenderà da Lautaro Martinez mentre Giroud a parametro zero resta vivo a prescindere.