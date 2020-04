Calciomercato Inter, la Premier nel destino di Umtiti

CALCIOMERCATO INTER UMTITI PREMIER / C'è la Premier League nel futuro di Samuel Umtiti. Il difensore è tra i calciatori che il Barcellona è pronto a sacrificare nel prossimo calciomercato.

Nei giorni scorsi è stato accostato anche ama - secondo quanto riporta 'Sport' - le offerte sarebbero arrivate dall'Inghilterra.

Non solo Chelsea e Arsenal per Umtiti: il centrale piace anche al Manchester United. Il valore, anche per via della crisi economica che inevitabilmente sta colpendo anche il calcio, potrebbe aggirarsi attorno ai 30-40 milioni di euro.

