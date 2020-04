Calciomercato Napoli, doppia sfida all'Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER VERTONGHEN TSIMIKAS / Dopo le grandi manovre di gennaio, il Napoli si appresta a ricoprire un ruolo da protagonista anche nel prossimo mercato estivo e puntellato il centrocampo, una profonda rivoluzione si attende anche in difesa. Per il Ds Cristiano Giuntoli sono i giorni dello scouting e dei contatti esplorativi, per cui sul tavolo al momento ci sono molti nomi più o meno concreti.

Tra questi, anche due profili che fanno gola al club azzurro e già nel mirino dell'con cui potrebbe innescarsi un doppio duello.

Al centro della difesa, in particolare, il Napoli avrebbe riacceso i riflettori su Jan Vertonghen, in scadenza di contratto ed in uscita dal Tottenham, scrive il 'Corriere dello Sport'. Il belga è tra i profili identificati dall'Inter per completare il pacchetto arretrato sostituendo in particolare il possibile partente Godin, ma attenzione anche al club partenopeo appunto che, nel frattempo, si è portato più avanti nella corsa al laterale greco Tsimikas dell'Olympiacos. La valutazione fatta dal club, però, resta al momento troppo elevata.