Tra le squadre più colpite dal coronavirus c'è certamente la Fiorentina.

Il sindaco della città di Firenze, Dario, nel corso di una diretta Instagram con Paanariello, ha ammesso che "un grande calciatore dei viola ha fatto in anonimato una donazione importante, con cui si pagheranno i pacchi per i pasti per le famiglie in difficoltà".