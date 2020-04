Calciomercato Inter, piano anti-Guardiola per Bastoni

CALCIOMERCATO INTER BASTONI / Giovanissimo, mancino, abile tecnicamente e già in grado di imporsi tra i grandi. Alessandro Bastoni ha conquistato l'Inter e, inevitabilmente, le attenzioni del calciomercato finendo per ingolosire addirittura i top club europei.

Da parte dell'Inter però filtra la volontà netta e decisa di respingere ogni assalto per il gioiellino classe '99, blindato già dalla scorsa estate su esplicita richiesta del tecnico Conte che aveva intravisto nell'ex Atalanta le potenzialità per rientrare da subito nelle rotazioni interiste. Così è stato e Bastoni ora può considerarsi di fatto un titolare. Anche per questo il suo contratto va adeguato, visto l'ingaggio da 300mila euro annui non in linea con gli altri titolari di club così importanti. Secondo 'Tuttosport' l'appuntamento è stato già fissato e quando l'emergenza Coronavirus lo permetterà le parti si riuniranno attorno al volo delle trattative per impostare il prolungamento al 2024. L'ingaggio dovrebbe salire fino a quota 1 milione, riconoscendo al calciatore un primo, importante scatto in avanti e mettendosi al riparto dagli assalti delle big.

