Calciomercato Napoli, 'assist' da Londra per Jovic

CALCIOMERCATO NAPOLI JOVIC / Tempi duri per Luka Jovic. Dal grande sogno della chiamata da parte del Real Madrid all'incubo di un'avventura che non sta andando come ci si aspettava e potrebbe essere già giunta al termine ad un solo anno dal suo arrivo al 'Santiago Bernabeu'. Si fanno sempre più insistenti le voci sulla probabile partenza dell'attaccante serbo, alla luce soprattutto della grande abbondanza della rosa di Zidane che in estate, con i vari calciatori di rientro dai prestiti, si ritroverà in rosa ben 37 elementi, più i possibili acquisti che già si stanno valutando.

Tra i grandi club europei, quindi, si è già aperta la caccia alle possibili occasioni Real e su Jovic in particolare si accende il dibattito. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il Napoli è tra i club che con particolare attenzione stanno tenedo d'occhio la situazione. Negli ultimi giorni però è spuntata anche un'altra pretendente pericolosa, ovvero l'Arsenal che su input di Mikel Arteta si sarebbe messa sulle sue tracce. Il tabloid britannico 'The Sun', però, riferisce che sia internamente al club, che tra i tifosi ed addetti ai lavori, serpeggia un certo pessimismo nei confronti dell'ex Eintracht che potrebbe portare ad abbandonare la pista. Una buona notizia, se fosse confermata, per il Napoli che sogna il colpo.