Real Madrid, torna Ceballos: due idee per il centrocampista

CALCIOMERCATO CEBALLOS REAL MADRID / Dani Ceballos pare destinato a lasciare l'Arsenal.

Il centrocampista spagnolo è così pronto a far ritorno al, dove però potrebbe essere solo di passaggio. Con Zinedinein panchina, infatti, lo spazio per il calciatore classe 1996 potrebbe essere davvero poco: l'obiettivo di Ceballos - protagonista la scorsa estate con la maglia della Nazionale Under 21 - è quello di conquistare la maglia Roja per volare agli Europei che si svolgeranno nell'estate 2021, dopo il rinvio per via dell'

La voglia di giocare e mettersi in mostra potrebbero dunque spingere il calciatore a trovare una nuova sistemazione: Valencia e Betis - come riporta Marca - sono pronte a sfidarsi per prendere Ceballos.

