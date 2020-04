CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA GABRIEL JESUS / In attesa di capire quando si aprirà e come sarà strutturato, il prossimo calciomercato estivo nonostante la crisi economica preannunciata a casa dell'emergenza Coronavirus sarà un mercato molto interessante e che promette colpi di scena. La Juventus è da sempre tra le società più attive ed in questa fase soprattutto si sta muovendo alla ricerca di un nuovo, grande attaccante per affiancare Cristiano Ronaldo. Tra i nomi caldi c'è sempre quel Mauro Icardi il cui futuro al Paris Saint-Germain rimane in bilico ed in caso di ritorno all'Inter difficilmente sarebbe per restarci.

Ma occhio anche alle altre piste. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Marcelo a Hakimi: svolta da Madrid

Tra i preferiti del tecnico Maurizio Sarri c'è soprattutto il brasiliano Gabriel Jesus, brasiliano classe '97 non più intoccabile al Manchester City che lo valuta almeno 60 milioni di euro. La Juve da tempo ha messo gli occhi su di lui e nei giorni scorsi sono circolate le prime voci su un possibile scambio con Leonardo Bonucci, molto gradito al manager Guardiola che sta cercando un colpo importante in difesa. Voci in parte confermate in Inghilterra, dove però l'emittente 'Sky Sports UK' rilancia parlando di una prima proposta addirittura già messa sul piatto dal club bianconero che includerebbe il cartellino di Douglas Costa. Un anno dopo l'operazione Danilo-Joao Cancelo, City e Juventus potrebbero dar vita ad un altro scambio che potrebbe far felici tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, irrompe il Napoli: c'è l'offerta

Calciomercato, Juventus-Inter per Emerson: il giocatore ha deciso