Coronavirus | Contratti, taglio stipendi, mercato e diritti tv: parla l'avv.Autieri

EMERGENZA CORONAVIRUS CONTRATTI STIPENDI DIRITTI TV CALCIOMERCATO / "I numeri del Coronavirus hanno avuto un impatto devastante sulla globalità della vita, in maniera democraticamente spietata, senza risparmiare nulla e nessuno. Ma questa sciagura non solo ha sospeso, se non addirittura interrotto, il moto terrestre, causando un effetto domino che sarà complicato rimettere in piedi. Facendo un focus sul mondo 'calcio', certamente ci si rende immediatamente conto del fatto che questa sospensione darà seguito a necessarie rivisitazioni di quei concetti che sino ad oggi, sino a prima del Coronavirus, erano veri e propri dogmi di questo sport, uno su tutti che al 30 giugno si chiudevano i rapporti stagionali tra atleti e club". Così l'avvocato e agente Camillo Autieri nel suo ultimo intervento (che di seguito riportiamo integralmente) con l'AIAS, l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport', riferito al complicato momento che stiamo vivendo e le sue conseguenze anche nel mondo dello sport e nello specifico nel calcio.

COMPLETAMENTO STAGIONE E CONTRATTI - "Ad oggi sembra evidente che nel prossimo mese di luglio non assisteremo ai consueti ritiri pre-stagionali, ma piuttosto a vere e proprie partite ufficiali, necessarie a concludere la stagione 2019/20. Questo slittamento del termine oltre il canonico 30 giugno, comporterà una serie di valutazioni ( e successive implementazioni): allungare tutti i contratti (calciatori, sponsor e diritti televisivi) al 15 luglio (prima ipotesi discussa). Si tratta di definire, oggi, le modalità con le quali i contratti degli atleti e non (allenatori e staff) verranno prolungati fino alla nuova scadenza. La Fifpro (unione mondiale calciatori) temendo che i club possano 'scegliere' a chi prolungare il contratto e a chi no, scelte confacenti alle necessità o dettate da scelte tecniche, chiede l’allungamento dei contratti 'a rosa completa'. Ci vorrà obbligatoriamente un accordo collettivo fra la FIGC e le associazioni dei calciatori e degli allenatori. Resta inteso che oltre alle situazioni cd. 'statiche' (rinnovo dei contratti), vanno studiate anche quelle “dinamiche” e cioè quelle situazioni che sarebbero rientrate a scadenza 30 giugno, i prestiti. Anche per i prestiti si dovrà gioco-forza provvedere ad una proroga sino al termine della stagione, con annesse tutele. Tutele sanitarie, assicurazioni, emolumenti, fiscalità, saranno tutti aspetti che dovranno seguire la decisione del prolungamento del campionato sino al periodo estivo e dovranno accompagnare l’atleta e il club per tutto il nuovo periodo di copertura contrattuale".

CALCIOMERCATO - "Dovrà essere studiata e trovata una apertura temporale per poter consentire alle squadre di pianificare la prossima stagione, su questo sembra buona la proposta di una finestra lunga fino al cd mercato invernale (30 agosto/31 dicembre o settembre 2020/gennaio 2021), ma anche questa situazione dovrà essere scanzonata e tipizzata ad hoc.

I numeri dell’effetto Virus sul mondo del calcio sembrano enormi (stando a quanto sembra il rosso è di svariati milioni di euro), di base ( e cioè al netto del Virus sarebbe già di 290 milioni di euro, da aggiungersi 300 in caso di chiusura stagione a porte chiuse, 500 qualora non si riprenda più. Insomma, un buco che ballerebbe tra i 500 e gli 800 milioni di deficit, dovrebbe dar modo all’intero sistema di azzerarsi e ripartire su basi, forse anche più giuste, certamente più logiche".

TAGLIO STIPENDI - "Il taglio stipendi stile Juve deve essere un monito ed esempio per tutto il sistema, giusto, ma con ovvie differenziazioni. Non tutti sono Dybala e la Juventus, corretto sarà dunque modulare i tagli a seconda dei livelli di ingaggio. Dalla Bundesliga, mi sembra, si possa replicare la mutualità dimostrata dai top club nei confronti dei club minori.

D’altronde, i calciatori sono lavoratori come gli altri, avranno i loro impegni finanziari e a quelli dovranno far fronte, sono e restano degli “eletti”, ma restano persone comuni con esigenze e necessità comuni. Mi piace quanto detto dal collega Pasqualin in merito alla soglia dei 50mila, sotto il quale non sarebbero prevedibili tagli. Il problema più serio sarà la sopravvivenza dei club minori, se è vero che a causa del Virus si prospetterebbe la chiusura di 1/3 dei club a causa dei mancati ricavi. Molti club hanno gà scontato i vari crediti bancari per montare la stagione e, qualora non avessero possibilità di restituzione e/o di rimborso dei detti anticipi (per mancata operatività), saranno costretti (a qualcuno già lo ha prospettato) a chiedere aiuto allo Stato. Insomma, il mondo dorato del calcio sembrerebbe dover ricorrere al mondo reale statale, e questo bisognerebbe capire se e come potrà aiutare. La cosa certa è che alla ripresa ci saranno (finalmente) numeri e considerazioni più umane, più logiche".

DIRITTI TELEVISIVI - "Sarà fondamentale capire la Lega cosa vorrà fare (appare difficile una visione imprenditoriale da azzardare proprio in questo particolare momento storico, con la nascita di proprio canale tv), piuttosto resteranno ancora importanza i diritti televisivi nei vari bilanci societari, considerando che per qualche tempo si cercherà di evitare l’assembramento preferendogli la comodità della poltrona di casa. Attorno al sistema calcio, in Italia, girano circa 300mila persone, pertanto 300mila famiglie, genera l’1% del nostro PIL e 3 miliardi di euro di ricavi , indotto da 8 miliardi. A questo si aggiunga che ogni anno versa 1 miliardo e 250 milioni all’Erario, e circa 130 milioni finiscono ai vari vivai italiani oltre che a differenti discipline sportive. Insomma, il Calcio è fondamentale non solo per il Calcio, bensì per tutto il sistema Sport italiano. Abbiamo necessità di svegliarci da questo incubo, rialzarci e fare insegnamento di quanto abbiamo passato, appreso, imparato e mai dimenticarlo.

Porre a fondamento del nostro secondo rinascimento proprio i dettati di questa sciagura, onorare così chi è morto per questo e chi ha dato la vita per gli altri".