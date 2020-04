CORONAVIRUS LIGUE 1 BREST LE SAINT /Mentre in Belgio i club hanno deciso di concludere il campionato in anticipo con il Club Brugge pronto a diventare campione, negli altri paesi ancora si dovrà decidere la sorte dei campionati.

Dalla Francia però arriva l'appello del presidente del, Denis, che ha parlato a 'L'Equipe'. "La salute è un fattore essenziale che deve portare a farci prendere decisioni importanti e forti. Il calcio non rappresenta una priorità e giocare partite in queste condizioni non ha senso. Per me è fuori discussione: non porterò a maggio o giugno la mia squadra a Parigi per giocare il ritorno contro il. Ci sono rischi troppo grandi e ho troppo rispetto per i miei giocatori e i componenti dello staff".