MILAN YONGHONG LI / La sua esperienza al Milan è durata poca ed è finita male: Yonghong Li ha visto Elliott riprendersi il club per la mancata restituzioni dei 303 milioni di euro prestati dal gruppo per prelevare la società dalla Fininvest.

L'extra proprietario utilizza Twitter per scagliarsi contro Gordon, commentando la notizia secondo cui Elliott non avrebbe alcuna intenzione di cedere il Milan a breve e avrebbe intenzione di occuparsi del rilancio del club. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, da Pioli a Ibrahimovic: i nodi che deve sciogliere Gazidis

Un'ipotesi che Yonghong Li considera in maniera negativa: "Questa cosa non è buona. Perché ha aspettato tutto questo tempo per iniziare presumibilmente a prendersi cura della squadra? La squadra andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni. Guardate all'esperienza di Singer: il club merita di meglio".