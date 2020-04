CORONAVIRUS ETO'O DROGBA / L'emergenza Coronavirus non si placa. Tutto il mondo resta più o meno colpito dal Covid-19 (QUI tutti gli aggiornamenti live), ma tra le aree senz'altro meno interessate c'è il continente africano. E proprio in Africa alcuni medici francesi avrebbero proposto di provare a testare il possibile vaccino contro il Covid-19.

Una proposta formulata in tv, che ha trovato il pieno dissenso di alcune stelle del calcio africano, tra cui Samuele Didier. L'ex interista non ha nascosto la propria rabbia: "Figli di p... L'Africa non è il vostro parco giochi" ha scritto su Instagram. "L'Africa non è un laboratorio e gli africani non sono le cavie" ha aggiunto Drogba. Contrario anche l'exDemba, che in Francia ci è nato ma che ha scelto di giocare con la maglia del Senegal: "Benvenuti in occidente, è tempo di ribellarsi".