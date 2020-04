CORONAVIRUS CEFARIN UEFA / No allo stop dei campionati, sì alle porte chiuse: il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ribadisce qual è la posizione della Federcalcio europea. Intervistato dalla 'ZDF' il numero uno del calcio europeo spiega: "Non credo che la decisione del Belgio sia quella giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e poi decidere da solo cosa ti è più comodo.

Ceferin spiega che pur di ripartire si può pensare anche alle porte chiuse: "Il calcio non è la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza pubblico e riaverlo in televisione, piuttosto che niente. Questo è ciò che la gente vuole, un po' di energia positiva a casa. Probabilmente accadrà a luglio o agosto, non possiamo giocare a settembre o ottobre".