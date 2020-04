CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BOLLETTINO 3 APRILE / Il bollettino quotidiano della Protezione Civile in merito all'emergenza coronavirus. Il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli ha fatto il punto: "Il totale delle persone positive attualmente sono 85.388 con un incremento di 2.339 pazienti in più rispetto a ieri: 4.068 in terapia intensiva, la maggior parte (52.572, il 62%) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo ci sono 766 nuovi deceduti, rispetto a ieri le persone guarite sono 1.480 in più. I tamponi totali effettuati 819.489, negli ultimi due giorni sono stati eseguiti oltre 80mila tamponi".

"Purtroppo oggi alcune mie parole sono state equivocate: avevo fatto un ragionamento in cui dicevo che le misure dipendevano dall'evoluzione della situazione in atto e che affrontiamo un virus nuovo e che è difficile stare previsioni. Mi dispiace che questo ragionamento è stato tradotto in un titolo che non corrispondeva al ragionamento fatto.

Inoltre un nostro funzionario è stato mandato in pasto da un noto quotidiano: il lavoro fatto in questi mesi è stato pulito, onesto, e siamo riusciti ad evitare truffe allo Stato, come è successo in altre parti, per altre organizzazioni. Questo grazie al lavoro di squadra fatto dai colleghi".

FASE 2 - "Come sa per quanto riguarda l'organizzazione dell'emergenza, c'è un comitato tecnico scientifico che sta elaborando dati e informazioni. La decisione sarà del Governo, al Consiglio dei Ministri. Non posso permettermi di anticipare cose che a me non sono note".

MASCHERINE OBBLIGATORIE - "Saremmo costretti ad adottare comportamenti di distanziamento sociale. Io non la porto, cerco di rispettare le distanze e quelle regole di prudenza che sono state indicate dalla comunità scientifica. Non posso dirvi nulla sulle mascherine allo stato attuale perché non sappiamo l'evoluzione e se sarà necessario o meno indossare la mascherina. Oggi non è necessario per chi rispetta le distanze e le indicazioni che sono state date".