CALCIOMERCATO INTER ROMA RIVER PLATE VALENCIA MONTIEL MARTINEZ QUARTA / Sono tra le punte di diamante della rosa del River Plate, ma per Lucas Martinez Quarta e Gonzalo Montiel il futuro sembra essere sempre più l'Europa. I due difensori, centrale il primo terzino destro il secondo, paiono infatti destinati a lasciare la 'Banda' per volare in Europa. E l'Italia figura certamente tra le possibili destinazioni. L'Inter infatti vigila con attenzione su entrambi i giocatori, ma la concorrenza, anche interna, non manca.

è un profilo particolarmente gradito anche in casa, mentre Martinez Quarta, che i nerazzurri valutano come possibile rimpiazzo di Godin , piace da tempo pure al. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Come riferisce però il quotidiano argentino 'Olè', i due difensori del club di Buenos Aires sarebbero finiti anche nel mirino di un altro prestigioso club europeo. Si tratta del Valencia, che starebbe monitorando con attenzione i due giocatori. Non è escluso che in estate gli spagnoli tentino un'offensiva per cercare di beffare i club italiani interessati ai due talentuosi argentini.

