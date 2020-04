MILAN DANIEL MALDINI IBRAHIMOVIC / Non ha vissuto giorni facili con la positività al coronavirus: Daniel Maldini, 18 anni, giovane trequartista del Milan, ha raccontato su Instagram la sua vicenda, rispondendo alle domande dei tifosi. "Ora sto bene, non ho più sintomi e ho proseguo gli allenamenti a livello individuale". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Milan, Maldini: "Il peggio è passato.

Prima del contagio però c'è stato l'esordio in Serie A per lui che ha continuato la dinastia Maldini in rossonero: "L'eredità di nonno Cesare e papà Paolo è una responsabilità importante ma sono abituato sin da piccolo a questa pressione. Nel momento dell'esordio ero abbastanza tranquillo e concentrato sulla partita. San Siro mi ha dato un'emozione unica".

Inevitabile parlare di Ibrahimovic e dei compagni di squadra: "Ho bel rapporto con lui, mi dà molti consigli in campo e fuori. In realtà ho un bel rapporto con tutti, ma mi sento di più con Leao, Castillejo e Calhanoglu". Infine, il suo idolo: "E' sempre stato Ronaldinho".