Premier League, comunicato UFFICIALE sulla ripresa a inizio maggio

CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE / La Premier League non ripartirà a inizio maggio. È quanto annunciato dalla stessa lega inglese attraverso un comunicato ufficiale: "Oggi, in una riunione degli azionisti della Premier League, i club hanno discusso in dettaglio come rispondere alla pandemia globale di COVID-19.

Innanzitutto, è stato ribadito che la priorità principale è quella di aiutare la salute e il benessere della nazione e delle nostre comunità, inclusi giocatori, allenatori, dirigenti, personale del club e sostenitori. È stato quindi riconosciuto che la Premier League non riprenderà all’inizio di maggio – e che la stagione 2019/20 tornerà solo quando sarà sicuro e appropriato farlo".