CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR BARCELLONA / Non solo Barella. Il Barcellona guarda in Serie A per rinforzare il centrocampo e oltre a Fabian Ruiz e il centrocampista dell'Inter mette nel mirino anche un giocatore della Juventus. Si tratta di Rodrigo Bentancur, che secondo quanto riportato da 'AS' figura insieme all'ex Cagliari tra le alternative allo spagnolo del Napoli, che resta l'obiettivo numero uno in vista del calciomercato estivo.

L'uruguaiano, ormai un titolarissimo di, è comunque considerato inncedibile dal club bianconero e valutato almenodi euro. L'interesse dei blaugrana appare in ogni caso concreto. Da Fabian Ruiz a Bentancur, si attendono dunque ulteriori sviluppi sull'asse Barcellona-Serie A.

