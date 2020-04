CALCIOMERCATO JUVENTUS HAKIMI / Il Paris Saint-Germain è pronto a fare sul serio per Achraf Hakimi, 21 anni, terzino del Real Madrid attualmente in prestito al Borussia Dortmund: i due anni in Germania hanno consentito al marocchino di mettere in mostra le sue qualità, tanto che ora il club parigino è pronto a sborsare una cifra elevata pur di metterlo a disposizione di Tuchel.

Accostato anche allae qualche mese fa all'Inter, il calciatore è ora un obiettivo primario del Psg: secondo quanto riferisce 'defensacentral.com', da Parigi sarebbe pronta un'offerta al calciatore da 8 milioni di euro a stagione, mentre per il Real Madrid sarebbe in arrivo un assegno da 40 milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Cifra elevata ma che non smuove il club spagnolo: le 'merengues', infatti, non vorrebbero privarsi di Hakimi anche se il giocatore è allettato dalla possibilità di avere una maglia da titolare garantita cosa che a Madrid, con la presenza di un senatore come Carvajal non è garantita. Per questo il 21enne ha intenzione di parlare prima con Zidane poi prendere una decisione sul futuro: dopo 10 gol e 17 assist nelle 65 partite disputate con il Borussia, non ha intenzione di tornare ad accomodarsi in panchina.