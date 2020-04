CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Milan, ma non solo. Nonostante la lunga militanza al Psg, è innegabile che il cuore di Thiago Silva pulsi con forza per i colori rossoneri e per quelli del Fluminense. In scadenza di contratto a giugno, il 35enne brasiliano è destianto a lasciare Parigi la prossima estate e, oltre ad un romantico ritorno a Milano, nelle ultime ore sta prendendo corpo anche un'altra clamorosa ipotesi, suffragata dal diretto interessato.

Durante una diretta social con il giornalista Caio Ribeiro, infatti, l'ex Dinamo Mosca ha rivelato: "Se sogno di tornare al Flu? Sì, ho questo sogno perché in un momento molto difficile della mia vita il club mi ha aperto le porte. Gli sono grato e questa gratitudine è superiore a ogni altra cosa. Non so quando, ma penso realmente di tornare a vestire quella maglia".

