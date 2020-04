Calciomercato Milan e Inter, Meret-Napoli | Conferme sull'addio

CALCIOMERCATO MILAN INTER MERET NAPOLI / Finito in panchina con la 'promozione' di Ospina a titolare, Alex Meret ha subito attirato su di sé le attenzioni di Inter e soprattutto Milan per l'eventuale post Donnarumma. In questo senso, arrivano ulteriori conferme sul possibile addio agli azzurri da parte del portiere.

Ciro, giornalista di 'Rai Sport', ha riferito a 'Radio Sportiva' come il classe 1997 non sia contento dell'impiego riservatogli nell'ultimo periodo e attraverso il suo procuratore chiederà garanzie a. Se gli sarà ancora preferito Ospina - afferma Venerato - Meret chiederà la cessione in estate. E Milan e Inter sono in agguato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe il Napoli: c'è l'offerta