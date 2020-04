CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI EMERSON / Il reperimento di rinforzi importanti per la fascia sinistra accomuna i maggiori club europei, anche in Italia. Alle prese con la ricerca di un nuovo terzino sinistro, il Chelsea è pronto a cedere la prossima estate almeno uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Valutati circa 30 milioni di euro, entrambi i calciatori hanno un passato in Serie A e sono finiti sul taccuino di Inter e Juventus, ma Conte e Sarri si trovano in buona compagnia, almeno per quanto riguarda l'ex terzino della Roma.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Ciro Venerato ha parlato di un'incursione importante del

Calciomercato Juventus, offerta Napoli per Emerson Palmieri

Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Rai Sport', la dirigenza campana sarebbe già passata all'azione, presentando all'entourage del venticinquenne brasiliano. Sulla scrivania, ci sarebbe una proposta da 3 milioni di euro netti a stagione, su base quinquennale. Arrivato a Londra nel gennaio del 2018, l'ex giallorosso percepisce attualmente 2,2 milioni di sterline all'anno e ha un vincolo con i Bliues fino al 30 giugno del 2022.