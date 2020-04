ROMA TOTTI RITIRO / Una giornata indimenticabile: l'addio al calcio giocato di Francesco Totti ha rappresentato un momento carico di emozioni per tutti gli appassionati di calcio e non solo. L'ex capitano della Roma torna con la memoria proprio a quella giornata, a quel giro di campo tra le lacrime sue e quelle dei tifosi presenti all'Olimpico e intervenuto a 'Sky' racconta: "Spesso ripenso a quella giornata, ne ricordo ogni secondo. Speravo non arrivasse mai ma purtroppo c'è un inizio e una fine per tutto. Alcune persone non le avrei neanche salutate ma era giusto - per l'atmosfera che c'era - essere una persona seria, coerente e mettere tutto da parte. E' stato un giorno brutto perché ho smesso di giocare a calcio, ma bello per l'amore che ho ricevuto: non pensavo che l'affetto della gente potesse arrivare a tanto.

Non ho retto l'emozione, ringrazierò per sempre questa gente perché ancora oggi mi dà tanto: ho sempre cercato di ricambiare sul rettangolo di gioco". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Roma, Totti e le offerte dall'Italia: "Mi voleva a tutti i costi"

SPALLETTI - "Sono stati due personaggi diversi: il primo è stato un top, quasi un secondo padre. Il secondo Spalletti, avrà avuto le sue ragioni, sarà stato consigliato da qualche altra persona oppure ha voluto mettermi i bastoni tra le ruota, ma non è andato tutto nei migliori dei modi. Ho cercato sempre di tenere la stesa alta e fare del mio meglio, anche se sapevo che ero in difficoltà".