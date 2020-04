NAZIONALE TOTTI LIPPI MONDIALE / Un Mondiale afferrato per i capelli: Francesco Totti, campione del Mondo nel 2006, ha rischiato di mancare l'appuntamento con la storia. Lo racconta lo stesso ex numero 10 della Roma in un'intervista a 'Sky Sport 24', rispondendo ad un messaggio del commissario tecnico artefice di quel successo, Marcello Lippi: "Il 19 febbraio ci fu l'infortunio, abbastanza serio: La stessa sera Mariani mi operò: è stato un intervento abbastanza duro e in quel momento mi è passato in testa qualsiasi cosa. Ero sicuro di non partecipare ai mondiali, la stessa sera Mariani mi disse: 'Io ho fatto tutto, adesso sta a te. E' in infortunio che durerà 8-9 mesi ma sono sicuro che con la determinazione tua, potrai far parte di questa squadra'.

Il giorno dopo ci fu questa sorpresa (Lippi lo andò a trovare, ndr) in cui ho visto la voglia, l'amore del mister con il suo discorso e mi si è capovolto tutto: ho ricevuto la forza per uscire da quel brutto tunnel. Il mister e i compagni mi hanno dato una forza in più per riuscire a partecipare ai". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Totti racconta anche la decisione di dire addio alla Nazionale proprio dopo il Mondiale 2006: "La decisione era stata già presa prima che mi facessi male perché ogni anno facevo 50-60 partite e siccome avevo un problema alla schiena dovevo mettere da parte qualcosa: non potevo farlo con la Roma, quindi la scelta (la più brutta) è stata di lasciare la Nazionale e fortunatamente sono riuscito a chiudere vincendo il campionato del mondo".