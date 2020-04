ROMA TOTTI SAMPDORIA / Francesco Totti ha parlato a 'Sky Sport 24' questo pomeriggio: l'ex capitano della Roma si è soffermato anche sul suo addio al calcio e delle offerte ricevute per continuare a giocare e non ritirarsi. "Rispetto la scelta di De Rossi, ognuno è libero di prendere le proprie decisioni, io ho avuto delle opportunità a fine carriera, soprattutto all'estero ma anche in Italia, però ero dubbioso - le parole di Totti - .

Volevo continuare perché mi sentivo di poter dare qualcosa, sapendo che il campionato era diverso da quello italiano ma alla fine un anno o due non mi cambiava niente: siccome la scelta di vita era di indossare una sola maglia, un solo anno avrebbe cancellato i pensieri di 24 anni. Chi mi ha chiamato? America, Emirati Arabi". Sulle offerte dall'Italia, l'ex numero 10 capitolino dichiara: "Una ve la posso dire: lami voleva a tutti i costi,ha un debole per me. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per potermi a giocare fa". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui