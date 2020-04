CALCIOMERCATO ICARDI DONNARUMMA LAUTARO / Il coronavirus ha fermato il calcio e lo sport in generale, con il ritorno in campo che resta la momento incerto. Difficile adesso prevedere una data per la ripresa delle competizioni, con la Uefa che in una lettera congiunta con l'Eca ha invitato le società a terminare la stagione non appena l'emergenza avrà allentato la presa e si tornerà alla normalità. Inevitabilmente la pandemia sanitaria avrà delle ripercussioni sulle finanze dei club e nell'immediato sulla prossima finestra del mercato. Malgrado il momento delicato non si fermano però i rumors: le big italiane pianificano le strategie per la campagna trasferimenti estiva, che potrebbe regalare diverse sorprese. Da Icardi a Donnarumma, passando per Pogba, Lautaro Martinez e Milinkovic-Savic: le cinque trattative che infiammeranno il calciomercato della prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, rebus Lautaro. Ancora Icardi: la Juve studia l'assalto

Si parte da Lautaro Martinez. Il 'Toro' tiene sulle spine l'Inter e resta l'obiettivo primario del Barcellona insieme al solito Neymar. L'attaccante argentino ha nel connazionale Messi uno sponsor d'eccezione in Catalogna, con i blaugrana pronti a mettere sul tavolo diversi elementi nell'affare con i nerazzurri. Il club di Suning preferirebbe incassare l'intero conguaglio della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, ma la crisi economica provocata dallo tsunami del Covid-19 potrebbe indurre Marotta ad accettare l'inserimento di contropartite nell'operazione: Junior Firpo, Vidal, Umtiti, Aleña e l'ex Rafinha i profili più gettonati, con Griezmann invece che potrebbe essere dirottato al PSG per Neymar.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva l'assist per Lautaro Martinez

In casa Inter oltre a Lautaro è il solito Icardi a tenere banco.

Calciomercato, Juve in agguato per Pogba. Donnarumma: allarme Milan

'Maurito' rischia di essere una patata bollente per la dirigenza di Viale della Liberazione anche questa estate, vista l'incertezza manifestata dalper il riscatto del centravanti. La Juventus monitora con attenzione gli scenari, visto che il classe '93 resta in cima alla lista della spesa del CFOper svecchiare lo scacchiere offensivo dinella prossima stagione, dovepotrebbe salutare definitivamente Torino. La 'Vecchia Signora' starebbe pensando ad un'alleanza con il PSG: i parigini rileverebbero il cartellino di Icardi in cambio di, non più incedibile nel progetto bianconero.

Oltre ad Icardi, sotto la lente d'ingrandimento della Juve c'è pure Paul Pogba. Paratici e Nedved lavorano costantemente al ritorno sotto la Mole del francese campione del mondo, sempre ai ferri corti con il Manchester United. Gli effetti del coronavirus potrebbero mutare verso il basso il prezzo del centrocampista, che i 'Red Devils' continuano a valutare intorno ai 120 milioni di euro. Paratici punta sugli ottimi uffici con l'agente Raiola, ma deve fronteggiare comunque la concorrenza del Real Madrid dell'ex Zidane. Sempre in mediana anche Milinkovic-Savic è un nome che alimenterà diverse voci nella prossima finestra di mercato. L'Inter e la stessa Juventus sembrano un po' defilate per il serbo, che all'estero stuzzica invece la fantasia soprattutto di PSG e Manchester United. Difficilmente Lotito farà sconti, con il gioiello di Inzaghi che non si muoverà dalla Lazio per offerte inferiori ai 100 milioni. Infine, capitolo Donnarumma. Il rinnovo del contratto con il Milan è al momento lontano, con il 'Diavolo' che senza prolungamento sarà costretto a cedere il giovane portiere in estate, probabilmente con cifre al ribasso, per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo. Raiola chiede un ingaggio superiore ai 6 milioni attuali, troppi per la nuova politica di Elliott e Gazidis. In caso di addio al Milan ci sarebbe la fila per il guardiapali della Nazionale: Real Madrid, Paris Saint-German e la stessa Juventus su tutte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Juventus, caccia al bomber: testa a testa tra Icardi e Jesus | Paratici al lavoro