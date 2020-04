Coronavirus, Borrelli rettifica: "L'orizzonte temporale resta il 13 aprile"

CORONAVIRUS BORRELLI/ Dopo le parole di stamattina sul primo di maggio, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha aggiustato il tiro sulla permanenza in casa e sulla ripartenza in seguito all'emergenza Coronavirus: "L'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile come indicato dal Presidente Conte. Ogni decisione in tal senso spetta al Governo, su un'eventuale fase 2.

Durante l'intervista ho espressamente affermato di non voler dare delle date e tutte le possibili riaperture dipenderanno dai dati e dalle analisi degli scienziati". Queste le parole del capo della Protezione Civile riportate dal 'Messaggero'.

