CALCIOMERCATO MILAN ALEXIS SANCHEZ MANCHESTER UNITED/ Nell'edizione odierna di 'Tuttosport', oltre alle manovre in entrata dell'Inter, si è parlato anche dei possibili addii in casa Beneamata. Uno di questi è sicuramente quello di Alexis Sanchez, attaccante cileno arrivato in prestito dal Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

Oltre alle pochissime presenze, a causa anche di un grave infortunio, ci sarebbe un grande ostacolo che potrebbe bloccare la permanenza di Sanchez. Stiamo parlando del suo elevato ingaggio, un motivo valido per far riflettere molto gli uomini mercato nerazzurri sul futuro dell'ex Udinese ed Arsenal.