CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA COMMISSO CHIESA / "Non parlo dell’estate, però guardiamo quello di cui c’è bisogno: chi vuole andare via, chi vuole restare, chi dobbiamo prendere". Al 'Corriere dello Sport' Rocco Commisso ha toccato anche l'argomento calciomercato. Il patron e presidente della Fiorentina ha poi risposto nello specifico su Federico Chiesa, riaprendo il discorso rinnovo: "Non possiamo incontrarlo adesso perché c’è il coronavirus di mezzo, ma presto ci metteremo a un tavolo e ne parleremo.

Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui".

Il 22enne potrebbe prolungare - con adeguamento al rialzo dell'ingaggio - il suo contratto in scadenza attualmente nel giugno 2022, anche se l'eventuale firma non chiuderebbe le porte a una sua cessione. Il figlio d'arte avrebbe infatti ancora voglia di approdare in una big, verosimilmenente alla Juventus con la quale vanterebbe già un accordo quinquennale. Occhio però sempre all'Inter, data la forte stima nei suoi confronti di Marotta e Antonio Conte e, a differenza dei bianconeri, in ottimi rapporti coi viola. Per il suo cartellino, la Fiorentina potrebbe volere sui 60 milioni di euro.

