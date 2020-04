CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / La Juventus insiste per Ferran Torres. Il talento del Valencia è uno degli obiettivi di mercato per la prossima estate del CFO Paratici, che stando a 'Tuttosport' avrebbe intensificato il pressing per portarlo alla corte di Sarri.

Il classe 2000 non ha ancora dato il via libera ai 'Pipistrelli' per il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2021.

Senza prolungamento il Valencia lo metterebbe sul mercato in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo, con la Juventus che potrebbe accaparrarselo per una somma non inferiore ai 30 milioni di euro. A Ferran Torres nello scacchiere di Sarri potrebbe far posto Bernardeschi, la cui conferma a Torino è fortemente in bilico. La Juve nella corsa al baby tornante spagnolo deve far fronte alla concorrenza soprattutto del Real Madrid, con Zidane che lo avrebbe inserito nella lista delle priorità per la prossima stagione.