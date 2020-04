CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN PSG BARCELLONA / Sull'asse tra Milano e Barcellona, il fronte di calciomercato è piuttosto caldo. Lautaro Martinez, come noto, piace molto ai blaugrana, l'Inter non vorrebbe cedere il 'Toro' ma se proprio non potesse fare altrimenti sogna l'arrivo di Griezmann. Da questo punto di vista, però, c'è una terza sponda che porta al Psg. Discorsi sempre in atto tra la capitale francese e la Catalogna, dove Neymar non è mai stato dimenticato. E così, il nome di Griezmann diventa di attualità anche sotto la Torre Eiffel.

Secondo 'Sport' i contatti sono in corso e l'incastro potrebbe diventare realtà: a Parigi, l'ex attaccante dell'è considerato il profilo ideale per ovviare alla partenza die far sì chenon si senta messo in discussione. Sembrerebbe esserci moderato ottimismo, tra le parti, su una possibile operazione congiunta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Marotta scatenato: poker di colpi per Conte

Calciomercato Inter, intrigo Lautaro-Neymar: maxi affare con Griezmann