PREMIER LEAGUE CINA CORONAVIRUS / Ipotesi clamorosa dall'Inghilterra per continuare la stagione.

Lae lvogliono portare al termine le competizioni quando la situazionesi sarà normalizzata, con le società diche pensano di finire il campionato addirittura income scrive 'The Athletic'.

Alcuni club di Premier avrebbero proposto di finire la stagione in Cina, paese dove si è diffuso il Covid-19 ma in cui la situazione adesso è nettamente migliorata, registrando meno casi rispetto all'Europa e agli Stati Uniti. L'idea sarebbe quella di spostare tutti i protagonisti in terra cinese per terminare le competizioni nazionali e allo stesso tempo alleviare il carico di lavoro del sistema sanitario inglese. Una soluzione per certi versi sorprendente, non fattibile però per alcuni addetti ai lavori: "Non ha il minimo senso, credo che questa idea sarà subito respinta", le parole del direttore di un club riportate sempre dal portale 'The Athletic'.