Calciomercato Inter, arriva l'assist per Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ MESSI BARCELLONA - Lautaro Martinez è il nome che agita il calciomercatointernazionale in questo momento. Il bomber dell'Inter è concretamente nel mirino del Barcellona, ma anche Chelsea e Manchester City non sembrano voler mollare la presa.

E mentre Antonioe Beppespingono per la sua conferma, con prolungamento del contratto e adeguamento dell'ingaggio, dall'Argentina lo spingono tra le braccia di Leo. "Lautaro è il numero nove ideale per Messi - le parole di Fabio, scopritore del talentuoso calciatore ai tempi del, al 'Mundo Deportivo' - Le sue caratteristiche si adattano perfettamente al gioco di Leo. All'interno dell'area, per esempio, è simile anell'opportunismo e nel modo in cui cerca la via del gol".