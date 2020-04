Serie A, oggi assemblea di Lega: scontro su calendari e stipendi

SERIE A ASSEMBLEA LEGA CALENDARI STIPENDI / Appuntamento importante quest'oggi, con la Lega Serie A che si riunirà in assemblea (prima convocazione stamani alle 10, seconda alle ore 15) per trattare i temi caldi relativamente all'emergenza coronavirus. All'ordine del giorno, la riformulazione dei calendari e la questione degli stipendi dei calciatori. Questi i terreni di scontro, con fronti al momento abbastanza divisi. La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto della situazione. C'è chi non vorrebbe ripartire e chi invece spinge per il ritorno in campo, si valuta innanzitutto la possibilità di riprendere gli allenamenti dopo il 13 aprile. Si discuterà della durata degli stessi, della necessità di test per tutti e dell'opportunità di far ritornare al lavoro tutti i membri degli staff.

Per le date per il ritorno in campo, si attenderà necessariamente l'evolversi dell'emergenza, con le ipotesi già note di tornare in campo a metà maggio, inizio giugno o fine giugno. Quanto al fronte stipendi dei calciatori, i club vorrebbero sospenderli per tutto il periodo di inattività, l'Associazione Calciatori per un mese soltanto. E c'è il rischio che i giocatori mettano in mora la società, senza giusta causa nella sospensione dei versamenti.

