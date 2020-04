Coronavirus, Malagò: "Serie A il 20 maggio? Nessuno lo sa, tamponi a tutti"

CORONAVIRUS MALAGO' SERIE A / Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in un'intervista per il 'compleanno' della 'Gazzetta dello Sport', si è soffermato sul particolare momento dello sport italiano in rapporto all'emergenza coronavirus. "A parte alcune eccezioni, credo che lo sport si stia comportando bene - ha spiegato - Il campionato di calcio? Capisco chi vorrebbe provare a ripartire, ma sono valide anche le ragioni di chi vuole fermarsi. Non vedo facile giocare ogni due o tre giorni a porte chiuse e con 40 gradi...Ma sto constatando che gli sport di squadra man mano stanno chiudendo. La ripresa il 20 maggio è una possibilità, ma in questo momento nessuno può esserne certo. Sicuramente serviranno tamponi per tutti, altri contagi fermerebbero tutto definitivamente.

E se poi lo faranno i calciatori, dovranno poterlo fare tutti. I danni per il mondo dello sport potranno essere contati solo alla fine, la mia speranza è che al 1 settembre si possa ripartire a regime con gli stadi pieni: in tal caso farei i salti di gioia".

