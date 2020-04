CALCIOMERCATO JUVENTUS DEL PIERO DYBALA CAPITANO - Mentre si discute del suo possibile prolungamente contrattuale, arriva l'incoronazione di Alessandro Del Piero per Paulo Dybala.

L'ex numero 10 e capitano dellaha parlato dell'argentino, tessendone le lodi: "Paulo ha già indossato la fascia al braccio alcune volte - ha detto a 'Sky Sport' - E se è successo è perché lo considerano all'altezza. Per quel che lo conosco, credo sia cresciuto molto a livello di personalità. Principalmente a causa della reazione avuta in estate, dopo tutte le voci di. È sempre disponibile e dedito al lavoro, è un giocatore completo". Attualmente il capitano è Giorgio, pronto a prolungare la sua esperienza in bianconero almeno fino al giugno 2021. Ma il futuro può essere di Dybala: parola di Del Piero.