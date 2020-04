CALCIOMERCATO INTER GIROUD AUBAMEYANG / Antonio Conte guarda alla Premier League. L'Inter - come scrive 'Tuttosport' - prepara quattro colpi made in England per accontentare il tecnico salentino nel prossimo mercato estivo.

Su tutti c'è Oliver, il cui nome è tornato a circolare con insistenza dopo essere stato già vicino ai nerazzurri nell'ultima finestra di gennaio.

L'attaccante francese è in scadenza con il Chelsea, così come anche Vertonghen: il difensore, senza rinnovo, lascerà il Tottenham ed è uno dei candidati a sostituire Godin. Dal Chelsea resta vivo anche l'interesse per Marcos Alonso, che Conte preferirebbe ad Emerson Palmieri. Infine, non si spegne l'interesse per Aubameyang per il post Lautaro Martinez. Marotta resta vigile sulla situazione del centravanti gabonese, che potrebbe salutare l'Arsenal questa estate senza il prolungamento sul contratto in scadenza nel 2021.