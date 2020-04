TERREMOTO CALABRIA / Paura in Calabria nelle prime ore del mattino. Un terremotomagnitudo ML 3.3 è stato avvertito a Crotone alle 05:13, seguito da un sisma magnitudo 3.8 alle 05:52 come evidenziato dall'INGV. La scossa è stata localizzata sulla Costa Ionica Crotonese, ad una profondità tra 23 e 26 km.

In provincia di, tra i comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri e Vicovaro, alle 2:12 italiane è stata registrata invece una scossa di magnitudo Ml 3.0, ad una profondita di 16 km. Il terremoto è stato ampiamente risentito in tutta l'area a est di Roma e all'interno della Capitale, soprattutto nei quartieri orientali. Risentimenti anche ai Castelli e in Abruzzo. In entrambi i casi non si segnalano per il momento danni a persone o cose.