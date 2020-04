CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / E' in bilico il futuro alla Juventus di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino potrebbe lasciare definitivamente questa estate Torino, con i bianconeri che al momento non aprirebbero al rinnovo del classe '87 in scadenza nel 2021. La dirigenza della Continassa punterebbe a trovare una soluzione che vada bene per entrambi le parti, con Paratici e Nedved che hanno messo nel mirino un centravanti più giovane per cambiare volto al reparto d'attacco.

Higuain ha un ingaggio pesante (7,5 milioni a stagione, 15 lordi per le casse bianconere) e con l'addio alla Juve potrebbe tornare in patria e nello specifico al River Plate, squadra dov'è cresciuto.

Calciomercato Juventus, Higuain-River: anche Martinez Quarta nell'affare

Stando al quotidiano 'El Clarin' all'interno della dirigenza dei 'Millonarios' sarebbero ben felici di riabbracciare l'attaccante, che non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera nel club dove tutto è iniziato. Lo scoglio da superare sarebbe lo stipendio del 'Pipita', che dovrebbe ridursi il proprio salario per l'approdo al River.

Come riporta 'Tuttosport' la Juventus sarebbe pronta a ripetere l'operazione Tevez-Boca Juniors, opzionando qualche talento del River per dare il via libera alla cessione di Higuain. L'affare per l''Apache' aprì le porte della Continassa a Bentancur, mentre in questo caso la 'Vecchia Signora' potrebbe mettere le mani su Gonzalo Montiel, Santiago Sosa, Julian Alvarez, Federico Girotti e Martinez Quarta, quest'ultimo nelle mire dell'Inter. Senza dimenticare, inoltre, qualche altro giovanissimo della seconda squadra del River. Sono settimane calde per il futuro di Gonzalo Higuain.