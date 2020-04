EMERGENZA CORONAVIRUS DIRETTA / Prosegue l'emergenza coronavirus nel nostro paese e nel resto del mondo. Misure restrittive prolungate in Italia almeno fino al 13 aprile. Il dato sui contagi in tutto il pianeta, diffuso dalla John Hopkins University, conta oltre un milione di casi. Ieri, in Italia, aumento dei contagi di altre 2477 unità, mentre sono guarite altre 1431 persone. Intanto, novità su un possibile vaccino in arrivo nei prossimi cinque mesi e in via di elaborazione a Pittsburgh. Il mondo dello sport resta fermo, ma l'Uefa intende salvare le competizioni della stagione in corso, anche a costo di giocare in estate. Clicca qui per ulteriori dettagli.

segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

10.10 - Borrelli: "A casa anche il 1 maggio, fase 2 forse dal 16 maggio". Il capo della Protezione civile annuncia il possibile prolungamento delle restrizioni.

9.45 - Il Premier Giuseppe Conte risponde alla Von der Layen e all'UE: "Servono unità, ambizione e coraggio nella lotta al Covid-19".

09.05 - Triste record di morti negli Stati Uniti in una sola giornata: 1.169 vittime in 24 ore. I decessi negli States salgono a quasi 6mila.