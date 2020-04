CORONAVIRUS ORIANA SABATINI INSTAGRAM DYBALA / Il coronavirus ha colpito in maniera massiccia il calcio italiano, con parecchi giocatori risultati positivi. Sampdoria, Fiorentina e Juventus le squadre più coinvolte, tra cui Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini. Sono trascorsi diversi giorni, come da prassi, e Oriana si è sottoposti a un nuovo tampone dopo i risultati del 21 marzo scorso. La cantante e compagna del numero 10 bianconero, però, non sembra esserne ancora fuori: "Tre giorni fa ho fatto un test che è risultato negativo, ieri mattina un altro che invece è risultato positivo.

Quindi", ha rivelato su Instagram.

Un andamento strano, che Oriana Sabatini spiega così: "Credo che se hai il coronavirus puoi anche fare un tampone che risulta un 'falso negativo' e per questo ne viene fatto un altro per sicurezza. Questo ci fa capire quanto ne sappiamo poco di questo virus, visto che io e Paulo pensavamo di essere stati contagiati a causa dei suoi contatti con Rugani. Ma sono passati già 15 giorni, quindi questo non ha senso". La buona notizia, in ogni caso, è che entrambi godono di buona salute: "Comunque noi stiamo bene e non abbiamo quasi più sintomi". Infine l'appello: "Continuiamo a restare a casa, se avete dubbi sappiate che 15 giorni non bastano. La mia esperienza può aiutare e magari tranquillizzare, visto che in tanti guariscono. Mi chiedete tutti molte cose, ma la verità è che non so niente. Non curatevi da soli, se pensate di avere il coronavirus rimanete a casa".