CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA OFFERTA VERONA / Non solo la cessione di Lautaro Martinez. L'Inter è pronta a muoversi anche in entrata, puntellando non solo il reparto offensivo, verosimilmente alla caccia dell'erede dell'argentino.

Anche a centrocampo e in difesa i nerazzurri hanno intenzione di rinforzarsi, con i nomi che sono già sostanzialmente noti.

Per la retroguardia c'è Marash Kumbulla, centrale rivelazione del Verona che ha attirato parecchie attenzioni su di sé, compresa quelle di Marotta di altri club anche europei. L'Inter, però, sarebbe in pole e pronta a formulare una nuova offerta agli scaligeri. Come riporta 'L'Arena', infatti, i nerazzurri vorrebbero proporre 22 milioni di euro più il rinnovo del prestito di due giovani, ovvero Salcedo e Dimarco. Ma gli scenari non finiscono qui, dal momento che c'è la possibilità anche che l'albanese classe 2000 resti in prestito un altro anno al Verona. Il futuro di Kumbulla - che piace anche alla Fiorentina - nella prossima stagione, però, dipenderebbe dall'eventuale arrivo di Vertonghen, che è in scadenza con il Tottenham.