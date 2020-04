Coronavirus, segretario Sanità britannico: "Calciatori della Premier si riducano gli stipendi"

CORONAVIRUS TAGLIO STIPENDI INGHILTERRA PRIMO MINISTRO / Il calcio si sta muovendo anche a livello economico per venire incontro alle necessità economiche dei club e dei campionati. In Spagna Barcellona e Atletico Madrid hanno dato il là al maxi taglio degli ingaggi, in Italia ci ha pensato la Juventus e anche in Germania e Francia si è operato in tal senso.

Secondo il segretario alla Sanità britannico i calciatori delladovrebbero "ridursi gli stipendi e fare la loro parte". Matt, come riporta l'Ansa, ha continuato: "Visti i sacrifici che in molti stanno facendo, la prima cosa che i calciatori di Premier possono fare è dare un contributo". Parole che arrivano dopo quelle del capo della commissione sport della Camera dei Comuni, Julian, che ha chiesto al governo di tassare i club che sarebbero stati "poco solidali" di fronte all'emergenza coronavirus.