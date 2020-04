CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ / Fabian Ruiz è uno dei nomi in cima alla lista del Real Madrid per il prossimo calciomercato. Come raccolto da Calciomercato.it nei mesi scorsi, Florentino Perez è calcisticamente innamorato dell'ex Betis ed è pronto a fare un'offerta importante per strapparlo al Napoli, arrivando a mettere sul tavolo circa 80 milioni di euro.

Un interesse concreto che oggi Alvaro Torres, agente del partenopeo, ha confermato a 'Canal Sur Radio': "Mi pare ovvio che ci siano molte squadre importanti che hanno chiesto informazioni su Fabian, visto che gioca da tre anni ad altissimo livello".

Il rappresentante ha svelato che il Napoli è già al corrente delle proposte pervenutegli: "Sì, è vero, c'è stato un interesse che abbiamo comunicato al Napoli. In questo momento, però, Fabian deve restare concentrato sulla sua squadra. In estate vedremo. Parliamo di un centrocampista che farà storia". Nelle prossime settimane, Torres e il Napoli dovrebbero risentirsi per tentare di rinnovare un contratto in scadenza nel 2023, che attualmente non prevede clausola rescissoria. L'intenzione sarà quella di strapparne una su misura per il Real Madrid, ma, come sempre, non sarà semplice convincere De Laurentiis.

