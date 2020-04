CALCIOMERCATO INTER RAFINHA LAUTARO BARCELLONA / In attesa di capire quando e se riprenderanno i campionati, continua a scaldarsi anche il calciomercato. Tra le protagoniste c'è sempre l'Inter di Marotta, intenzionata comunque a muoversi in maniera importante, anche se molto dipenderà dal destino di Lautaro Martinez. Sull'argentino c'è il pressing del Barcellona che ormai è datato, senza dimenticare quello di Chelsea, City e Real Madrid.

Calciomercato Inter, affare Lautaro: il Barcellona pensa di inserire Rafinha

I blaugrana, però, sembrano decisamente più avanti, anche grazie alla presenza di Leo Messi. L'Inter vuole tutta la clausola da 111 milioni, il Barca riflette sulla fattibilità economica dell'operazione viste le difficoltà presenti già prima dell'emergenza coronavirus. I catalani non escludono di inserire una contropartita tecnica per contenere l'esborso cash.

L'ultimo nome è quello di, trequartista attualmente in prestito al, che lo vorrebbe trattenere ma non ha le risorse economiche.

Il giocatore è rimasto molto affezionato ai colori nerazzurri, con cui si è trovato molto bene nei sei mesi in prestito, come ribadito anche dal padre-agente Mazinho. L'Inter è in cerca di centrocampisti e, secondo il 'Mundo Deportivo', il brasiliano potrebbe rientrare nella trattativa per Lautaro Martinez e far scendere il conguaglio da versare nelle casse dei nerazzurri. Di certo Quique Setien chiederà uno sforzo alla società per il 'Toro' e Rafinha, che ha il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe essere il nome giusto.

